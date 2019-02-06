Геннадий Орлов: Кокорин мог бы и сразу написать это покаянное письмо

Футбол 06 февраля 2019 11:42 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Рассмотрение ходатайства о продлении срока ареста до 8 апреля состоится сегодня, 6 февраля.

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о положении Александра Кокорина, который накануне написал открытое письмо болельщикам.

«Мог бы это покаянное письмо и сразу написать, на следующий день после того, что произошло. Ведь в традициях русского народа прощать. Он это не учел и, наверное, не мог сам додуматься до этого, но могли бы подсказать взрослые люди. Если бы это письмо вышло, то могло все иначе развиваться, а пока все так…

Адвокаты противной стороны не торопятся. Они немного ерничают или троллят. Говорят, что еще не все прочитали или не готовы. И уже попросили, чтобы рассмотрение дела в суде отложили с 8 февраля на другой срок. Обидно.

На мой взгляд, «Зенит» совершил очень благородный поступок, когда оставил Кокорина в заявке на Лигу Европы. Дал понять, что ждет Сашу и будет его поддерживать. Когда бы он ни вышел, придет в «Зенит», – сказал Орлов в эфире передачи «ГСО Live».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.