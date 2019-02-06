Александр Кокорин: Жаль бросать переписку из-за того, что кто-то публикует мои письма - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 13:51Источник: «Известия»Автор: Гичунцев Артур

Александр Кокорин: Жаль бросать переписку из-за того, что кто-то публикует мои письма

В эти минуты в суде вновь рассматривается дело Павла Мамаева, Александра Кокорина и Кирилла Кокорина.

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин высказался о публикации своего письма одному из болельщиков.

«Я отвечаю всем. Жаль бросать переписку из-за того, что кто-то публикует мои письма. Друг по спортивной школе присылает передачи, не только родственники.

Ещё передачу получил от Вячеслава Малафеева. Он раньше выступал за «Зенит», сейчас занимает должность в структуре клуба», – цитируют Кокорина «Известия».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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