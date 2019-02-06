Семья Салы убеждена, что футболист погиб

Футбол 06 февраля 2019 13:52 Источник: Goal.com Автор: Сметанникова Дарья

Координатор частной поисковой операции Дэвид Мирнс сообщил, что семьи футболиста Эмилиано Салы и пилота Дэвида Ибботсона, управлявшего самолетом, убеждены, что оба они погибли.

«Эти семьи сейчас знают, что и Сала, и Ибботсон погибли, и они хотят, чтобы тела были извлечены. Самое важное для них - достать тела. Самолет - другое дело, он имеет отношение только к выяснению причин катастрофы.

Британское отделение расследования авиационных происшествий (AAIB) изучает обстоятельства происшествия. Я знаю только, что они нашли одно тело. Они пытались извлечь его, но у них возникли проблемы», - цитирует Мирнса Goal.

Сала 20 января подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Напомним, в воскресенье вечером стало известно о том, что частный одномоторный самолет, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, найден на дне Ла-Манша.