Павел Мамаев: Ожидания от предстоящего судебного слушания? На все воля Божья

Футбол 06 февраля 2019 14:01 Источник: «Известия» Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 6 февраля, в Тверском суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев высказался о заседании в суде, а также ответил на вопрос о возможном футбольном матче в СИЗО с его участием.

«Ожидания от предстоящего судебного слушания? На все воля Божья. Что касается матча в СИЗО, новостей по этому поводу нет», - цитирует Мамаева «Известия».

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.