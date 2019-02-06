Футбол 06 февраля 2019 14:05 Источник: «РИА Новости» Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 6 февраля, в Тверском суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Защита футболиста опросила суд приобщить к делу выписку из банка ВТБ о наличии необходимой суммы на счете спортсмена. Семья Кокорина готова заплатить более 10 млн рублей в качестве залога, чтобы спортсмен вышел на свободу. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, адвокат попросил суд изменить меру пресечения Кокорину-младшему на домашний арест.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.