Защита Кокорина: Довод о том, что Александр может скрыться – бездоказателен

Футбол 06 февраля 2019 14:11 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 6 февраля, в Тверском суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Адвокат Андрей Ромашов считает, что его подзащитный Александр Кокорин не будет скрываться от следствия.

«Почему нельзя следователям выполнить огромный объем своих действий, когда Кокорин не находится в следственном изоляторе. Все присутствующие в зале помнят, при каких обстоятельствах избиралась первая мера пресечения. Довод о том, что Кокорин может скрыться, бездоказателен. Мой подзащитный отдал заграничный паспорт, а следователям также стоит учесть тот факт, что Кокорин добровольно явился в следственный орган. Это указывает, что люди явились добровольно, не опасаясь, что их возьмут под стражу. Люди не побоялись и пришли.

Второй аргумент о том, что продолжит заниматься преступной деятельностью. Ни одного доказательства этому нет. Обычно говорят, что человек раньше привлекался как-то, но и этого тут нет. Следующий довод, о том, что он окажет давление на свидетеля. Обычно это подтверждается заявлениями от свидетелей, что им поступают угрозы, но этого не происходило. Он может воспрепятствовать производству уголовного дела? Это ничем не доказано, тем более следствие доказало, все сейчас знакомятся с материалами дела, как он этому может помешать?», - приводит слова адвоката «Чемпионат».