Адвокат: Кокорин может стать инвалидом, а обвиняется в нанесении легкого вреда здоровью

Футбол 06 февраля 2019 14:20 Источник: Чемпионат.com Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 6 февраля, в Тверском суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Адвокат Андрей Ромашов сообщил, что, находясь под стражей, Кокорин может стать инвалидом.

«Суду оглашены сведения о состоянии здоровья моего подзащитного, понимаю, что они не входят в перечень заболеваний, с которым нельзя находиться в СИЗО, но статья 10 ч. 3 говорит о том, что содержание под стражей не может быть в условиях, угрожающих его жизни и здоровью.

В заключении медиков написано, что если в СИЗО будут продолжаться эти процедуры, то мой подзащитный станет инвалидом, с заменой коленного сустав на искусственный. Прошу суд это учесть, здесь человек может стать инвалидом, а обвиняется в нанесении легкого вреда здоровью», - цитирует адвоката «Чемпионат».