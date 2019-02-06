«Рубин» не сможет регистрировать новых футболистов до выплаты долга Кудряшову - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 14:31Источник: РФСАвтор: Сметанникова Дарья

«Рубин» не сможет регистрировать новых футболистов до выплаты долга Кудряшову

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Рубину» регистрировать новых игроков.

«Рубин» не сможет регистрировать новых игроков до выплаты компенсации за расторжение контракта с защитником Федором Кудряшовым.

Казанский клуб и Кудряшов расторгли контракт 10 января. Соглашение футболиста с «Рубином» было рассчитано до 30 июня 2019 года.

31-летний защитник подал на «Рубин» заявление в РФС из-за долгов по зарплате, но 4 февраля забрал заявление, так как стороны договорились о заключении мирового соглашения.

На прошлой неделе Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башакшекир», подписав контракт на 1,5 года.

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