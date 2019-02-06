«Рубин» не сможет регистрировать новых футболистов до выплаты долга Кудряшову

Футбол 06 февраля 2019 14:31 Источник: РФС Автор: Сметанникова Дарья

Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) запретила «Рубину» регистрировать новых игроков.

«Рубин» не сможет регистрировать новых игроков до выплаты компенсации за расторжение контракта с защитником Федором Кудряшовым.

Казанский клуб и Кудряшов расторгли контракт 10 января. Соглашение футболиста с «Рубином» было рассчитано до 30 июня 2019 года.

31-летний защитник подал на «Рубин» заявление в РФС из-за долгов по зарплате, но 4 февраля забрал заявление, так как стороны договорились о заключении мирового соглашения.

На прошлой неделе Кудряшов стал игроком турецкого «Истанбул Башакшекир», подписав контракт на 1,5 года.