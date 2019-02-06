Кирилл Кокорин: Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют каким-то уголовником

Футбол 06 февраля 2019 14:38 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Сегодня, 6 февраля, в Тверском суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Александру Кокорину, Кириллу Кокорину, Александру Протасовицкому и Павлу Мамаеву.

Брат нападающего «Зенита» Александра Кокорина Кирилл не согласен с содержание его под стражей.

«Я полтора года назад сдал ЕГЭ, а меня выставляют каким-то уголовником, который людей убивает. Чем это доказано? Кто это говорит? Как так можно писать ходатайство?», - цитирует Кирилла Sport24.ru.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.