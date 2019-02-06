Адвокат: Нет никаких причин содержать Кирилла Кокорина под стражей, учитывая его интеллектуальные способности

Сегодня, 6 февраля, в Тверском суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства о продлении ареста Александру Кокорину, Кириллу Кокорину, Александру Протасовицкому и Павлу Мамаеву.
Адвокат Вячеслав Барик потребовал изменить меру пресечения своему подзащитному Кириллу Кокорину.
«Нет никаких причин, чтобы содержать Кирилла под стражей, особенно с учетом его возраста, его рода деятельности, его интеллектуальных способностей.
Эта идея была скопирована. Обвиняемых держат в изоляторе потому, что потом такой возможности не будет. В ходатайстве приведены одни и те же доводы по отношению ко всем обвиняемым. Добавили к нему и Кирилла.
Я не вижу никакой логики и процессуальных оснований, чтобы мой подзащитный оставался под стражей. Он понимает, что никакой логики бежать, скрываться или препятствовать следствию, нет.
Я вообще теряю веру в закон. Каждый раз при продлении срока текст постановления не меняется ни на йоту, при том, что все доводы следствия принимаются за чистую монету и каждый раз копируются», - приводит слова адвоката Sport24.ru.