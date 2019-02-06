«Дженоа» купил у «Ювентуса» Стураро за 16,5 млн евро

Футбол 06 февраля 2019 14:51 Источник: ФК «Ювентус» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро стал игроком «Дженоа» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

«Ювентус» получит от продажи Стураро 16,5 млн евро, которые будут выплачены в течение четырех лет.

Ранее «Дженоа» арендовал Стураро. В прошлом сезоне 25-летний итальянец выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг», однако не провел ни одного матча за команду из-за трамвы.

«Ювентус» на данный момент возглавляет турнирную таблицу серии А. «Дженоа» идет на 13-м месте.