«Дженоа» купил у «Ювентуса» Стураро за 16,5 млн евро - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 14:51Источник: ФК «Ювентус»Автор: Сметанникова Дарья

«Дженоа» купил у «Ювентуса» Стураро за 16,5 млн евро

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро стал игроком «Дженоа» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.

«Ювентус» получит от продажи Стураро 16,5 млн евро, которые будут выплачены в течение четырех лет.

Ранее «Дженоа» арендовал Стураро. В прошлом сезоне 25-летний итальянец выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг», однако не провел ни одного матча за команду из-за трамвы.

«Ювентус» на данный момент возглавляет турнирную таблицу серии А. «Дженоа» идет на 13-м месте.

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