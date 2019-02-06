«Дженоа» купил у «Ювентуса» Стураро за 16,5 млн евро

Полузащитник «Ювентуса» Стефано Стураро стал игроком «Дженоа» на постоянной основе. Об этом сообщает пресс-служба туринского клуба.
«Ювентус» получит от продажи Стураро 16,5 млн евро, которые будут выплачены в течение четырех лет.
Ранее «Дженоа» арендовал Стураро. В прошлом сезоне 25-летний итальянец выступал на правах аренды за лиссабонский «Спортинг», однако не провел ни одного матча за команду из-за трамвы.
«Ювентус» на данный момент возглавляет турнирную таблицу серии А. «Дженоа» идет на 13-м месте.
.@sturaro_stefano al @GenoaCFC a titolo definitivo— JuventusFC (@juventusfc) 6 февраля 2019 г.
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