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Футбол06 февраля 2019 15:44Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Арест Кокорина и Мамаева продлен до 8 апреля

Сегодня, 6 февраля, в Тверском суде Москвы прошло рассмотрение ходатайства о продлении ареста Александру Кокорину, Кириллу Кокорину, Александру Протасовицкому и Павлу Мамаеву.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

По словам следователя, подозреваемым, находящимся в СИЗО с октября 2018 года, необходимо время, чтобы ознакомиться с материалами дела.

Напомним, Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина. 5 декабря Мосгорсуд продлил их арест до 8 февраля 2019 года.

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