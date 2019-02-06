Генич – о продлении ареста Кокорину и Мамаеву: Маразм! Что за профанация правосудия?

Футбол 06 февраля 2019 15:57 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Футбольный комментатор Константин Генич высказался по поводу решения продлить арест футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

«Маразм! Чем следствие 4 месяца занимается?! Что за профанация правосудия?! Их уже публично наказали! Куда дальше-то держать… ужас», - написал Генич в твиттере.

Напомним, Александр Кокорин, Павел Мамаев, Кирилл Кокорин и Протасовицкий, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.