Президент «Барселоны»: Никогда не разговаривал с Неймаром на тему его возвращения - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 16:06Источник: Goal.comАвтор: Сметанникова Дарья

Президент «Барселоны»: Никогда не разговаривал с Неймаром на тему его возвращения

Президент «Барселоны» Жозеп Мария Бартомеу поделился мнением насчет возможного возвращения Неймара в испанский клуб.

Ранее сообщалось, что 27-летний бразилец в переписке с бывшими партнерами и руководством «Барселоны» признался, что сожалеет о том, что в 2017 году перешел в «ПСЖ» и променял примеру на лигу 1.

«Я никогда не разговаривал по поводу возвращения в «Барселону» ни с Неймаром, ни с его отцом. Мы говорим об игроке «ПСЖ» и я не думаю, что парижский клуб планирует расставаться с таким футболистом, как он. Клуб продолжает готовиться к следующему сезону, но Неймара нет в наших списках», - цитирует Бартомеу Goal.

В текущем сезоне Неймар забил 21 мяч и сделал восемь голевых передач в 22 матчах за «ПСЖ». В матче Кубке Франции против «Страсбурга» бразилец получил травму и выбыл на 2,5 месяца.

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