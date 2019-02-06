Григорий Иванов: Погребняк поможет «Уралу», мы в этом уверены

Футбол 06 февраля 2019 16:42 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий Павел Погребняк дебютировал за «Урал» в субботу в товарищеском матче против болгарского «Левски», выйдя на замену во втором тайме.

Президент «Урала» Григорий Иванов рад восстановлению Погребняка, который получил разрыв ахиллова сухожилия в полуфинале Кубка России, когда выступал еще за «Тосно».

«Я был на сборах, общался с Павлом. Мы все рады, что, когда он начал тренироваться в общей группе, он выдержал все занятие и у него ничего не болело. Он вышел в контрольном матче и провел 15 минут. Паша очень доволен, что смог залечить болячку, сможет вновь играть в футбол. Он поможет нам, мы в этом уверены, для всего клуба это позитивная новость», - приводит слова Иванова «Р-Спорт».

Первый матч после перерыва «Урал» проведет 2 марта в рамках 18-го тура РПЛ с «Зенитом» в Екатеринбурге.