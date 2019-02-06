Борис Игнатьев: Кокорин и Мамаев все переосмыслили и готовы служить родине

Футбол 06 февраля 2019 16:57 Источник: «Р-Спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал решение о продлении ареста Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

«Я не нахожу слов и не понимаю вообще, что происходит. Такое простое бытовое повсеместное преступление, и так долго люди сидят под стражей. Задействована большая группа специалистов для выявления причин произошедшего. Я сравниваю это с другими похожими преступлениями, которые были на слуху, там все было просто и надежно, а не так долго. Люди должны понести наказание, а они сидят и не знают, как сложится их судьба.

Не вижу сложности в данном преступлении, определении преступников и потерпевших. Кажется, все уже нашли точки соприкосновения, а люди так долго сидят в заточении. Они переосмыслили все и готовы служить родине, они же не закоренелые преступники. Кокорин изнемогает, у него душа рвется, он просит у всех прощения. Я верю в то, что на него время, проведенное под стражей, подействовало. Всем понятно, что они виноваты, но надо уже принять какое-то решение», - цитирует Игнатьева «Р-Спорт».