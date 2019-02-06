Владислав Радимов: Адвокатам Кокорина и Мамаева выгодно затянуть следствие - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 17:22Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Владислав Радимов: Адвокатам Кокорина и Мамаева выгодно затянуть следствие

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов считает нелепыми действия адвокатов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

«Скажите, адвокаты получают деньги в зависимости от длительности рассмотрения дела или изначально оговаривается сумма и она окончательная?» - спросил Радимов у своих подписчиков в твиттере.

«От 5000 рублей за одно судебное заседание», - ответили ему в комментариях.

«Так адвокатам, выходит, затянуть следствие выгодно? Я ничего не понимаю в адвокатском деле и сужу, как обыватель. Но большинство версий, которыми они пытаются защитить ребят, выглядят не то что не совсем профессиональными, а нелепыми», - считает Радимов.

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