«Вест Хэм» расследует оскорбления в адрес Салаха - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 17:45Источник: The MirrorАвтор: Сметанникова Дарья

«Вест Хэм» расследует оскорбления в адрес Салаха

В матче 25-го тура АПЛ между «Вест Хэмом» и «Ливерпулем» (1:1) болельщики хозяев выкрикивали оскорбления в адрес нападающего гостей Мохамеда Салаха.

Как сообщает The Mirror, «Вест Хэм» расследует предполагаемые оскорбления в адрес египетского футболиста по религиозному признаку. В социальных сетях появилось видео, на котором болельщики «Вест Хэма» оскорбляют Салаха в то время, когда он подает угловой.

Представители «Вест Хэма» пообещали, что нарушители будут переданы полиции, а также получат пожизненный запрет на посещение стадиона.

«Вест Хэм Юнайтед» придерживается политики абсолютной нетерпимости в отношении любых форм жестокого и оскорбительного поведения. На нашем стадионе мы одинаково тепло приветствуем всех, вне зависимости от возраста, расы, вероисповедания или убеждений, брачных или гражданских отношений, пола, сексуальной ориентации, смены пола или инвалидности», - говорится в сообщении клуба.

#фк вест хэм#салах мохамед#фк ливерпуль#апл
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