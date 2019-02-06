Бывший врач сборной России: Если мы хотим увидеть Кокорина на поле, то в СИЗО нужен реабилитолог

Футбол 06 февраля 2019 17:54 Источник: Sport24.ru Автор: Сметанникова Дарья

Экс-врач сборной России по футболу Юрий Васильков поделился мнением насчет последствия для оперированного колена Александра Кокорина, который находится под стражей в СИЗО «Бутырка».

«Все знают, что Кокорин оказался там по собственной инициативе. Сам он, наверное, уже жалеет и бьется головой о стену. Что касается колена, то мы его не видим, мы не знаем, в каком оно состоянии. Плюс еще и тюремные стены, которые не способствуют реабилитации. Если мы хотим рано или поздно увидеть Кокорина на поле, то туда надо реабилитолога. Это если смотреть на горизонт.

Вы знаете, даже эти стены, питание, да и вообще вся эта атмосфера не очень способствуют подготовке профессионального спортсмена. Если бы он вышел в среду, то на все про все, на реабилитацию ему бы потребовалось около месяца. А так, думаю, больше.

Может ли Кокорин завершить из-за травмы карьеру? Я бы этого не хотел. Надежда всегда умирает последней. Рано или поздно, мы увидим его на поле, если конечно его не посадят на 10 лет», - цитирует Василькова Sport24.ru.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.