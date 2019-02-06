Хосеп Гвардиола: Почти уверен, что победитель премьер-лиги определится в последнем туре

Футбол 06 февраля 2019 18:02 Источник: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что конкуренция на вершине турнирной таблицы премьер-лиги настолько жестока, что чемпион, скорее всего, станет известен только в последнем туре или даже будет определяться по разнице мячей.

- Первая цель на матч с «Эвертоном» - мы должны одержать победу. Вторая - надо стремиться забить больше и при этом постараться не пропустить. Вполне возможно, что в конце сезона, чтобы определить чемпиона, нам придется считать разницу мячей.

Хотя я не собираюсь говорить сегодня своим футболистам, что мы должны выиграть со счетом 25:0, я никогда не делаю подобного. Сначала нам надо выполнить первую задачу, а затем попытаться реализовать вторую, потому что может так случиться, что мы сможем завоевать титул благодаря лучшей разнице мячей.

Я почти уверен, что победитель премьер-лиги в текущем сезоне определится в последнем или последних двух турах, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Напомним, что сегодня, 6 февраля, «Манчестер Сити» в вынесенном матче 27-го тура чемпионата Англии сыграет против «Эвертона». Встреча состоится на «Гудисон Парк» в Ливерпуле и начнется в 22:45 по московскому времени.