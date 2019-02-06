Сенников – о шансах Кокорина и Мамаева вернуться в футбол: Шесть месяцев – это очень много - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 19:07Источник: «RT на русском»Автор: Сметанникова Дарья

Сенников – о шансах Кокорина и Мамаева вернуться в футбол: Шесть месяцев – это очень много

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля.

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников оценил шансы нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева вернуться в футбол.

«Шесть месяцев — это для футбола очень много. Шансы у Кокорина выше, несмотря на травму, на его стороне возраст — он еще молодой парень, все возможно. С Мамаевым сложнее... Набрать ту же форму, вернуться к своим кондициям — для этого надо будет приложить слишком много усилий. Они же почти не двигаются. Все футболисты знают, что после месячного отпуска необходимо ещё два, чтобы вернуться в сезон. А тут шесть месяцев. Сложно.

Думаю, в такой ситуации футбол спасет парней. Играя, они смогут пережить все случившееся. Отдаться любимому делу на свободе — это лучшее лекарство. Футбольное сообщество поддержит их. Ребята слишком долго сидят. Так долго уже тоже нельзя. Суд даже не вынес свой вердикт», - приводит слова Сенникова RT на русском.

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