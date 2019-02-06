Алан Чочиев: Все, кто радуется наказанию Кокорина и Мамаева – пусть всевышний не простит вам этого никогда

Футбол 06 февраля 2019 19:11 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев отреагировал на решение суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

«Годами эти ребята защищали честь своей страны, честь флага и прославляли русский народ на мировых аренах. Оступились, нарушили закон и понесли наказание, как мужчины. Это, наверное, первый случай, когда за нанесение легкого вреда здоровью человека сажают в тюрьму и держат уже полгода, хотя ребята признали частично свою вину. Их реакция была такая неправильная не просто так, а на грубое оскорбление! И сегодня арест ребят опять продлили до 8 апреля. Все, кто за этим стоит, и все, кто радуется этому, — пусть всевышний не простит вам этого никогда! Слезы матерей ребят! Они на вашей совести!», - написал Чочиев в своем инстаграме.