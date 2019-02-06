«Нант» требует у «Кардиффа» 17 млн евро за трансфер пропавшего Салы - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол06 февраля 2019 19:21Источник: BBCАвтор: Сметанникова Дарья

«Нант» требует у «Кардиффа» 17 млн евро за трансфер пропавшего Салы

20 января «Кардифф» приобрел у «Нанта» форварда Эмилиано Сала.

Как сообщает BBC, «Нант» потребовал у «Кардиффа» выплату в размере 17 млн евро за трансфер Салы. Ранее валлийский клуб заявлял, что не станет выплачивать «Нанту» деньги, пока не получат данных расследования дела об исчезновении аргентинского футболиста.

Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия. До сих пор сведений о нахождении Салы нет, несмотря на то, что самолет был найдет на дне Ла-Манша.

#фк нант#фк кардифф сити#сала эмилиано#Свершившиеся трансферы#апл#лига 1
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта