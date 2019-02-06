«Нант» требует у «Кардиффа» 17 млн евро за трансфер пропавшего Салы

Футбол 06 февраля 2019 19:21 Источник: BBC Автор: Сметанникова Дарья

20 января «Кардифф» приобрел у «Нанта» форварда Эмилиано Сала.

Как сообщает BBC, «Нант» потребовал у «Кардиффа» выплату в размере 17 млн евро за трансфер Салы. Ранее валлийский клуб заявлял, что не станет выплачивать «Нанту» деньги, пока не получат данных расследования дела об исчезновении аргентинского футболиста.

Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия. До сих пор сведений о нахождении Салы нет, несмотря на то, что самолет был найдет на дне Ла-Манша.