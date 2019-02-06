Президент «Барселоны»: Поговорим о новом контракте Месси, когда придет время

Футбол 06 февраля 2019 19:26 Источник: Football Espana

Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу поделился мнением о подписании нового контракта с лидером команды Лионелем Месси.

- Конечно, мы хотим Месси остался и играл в клубе долгие годы. У него есть еще два года по контракту. Но если посмотреть на его игру, то безусловно, мы хотим, чтобы это продолжалось как можно дольше.

Лионель очень умный человек и никуда не торопится. Мы знаем, что на данный момент его все устраивает в команде. Когда он захочет обсудить новый контракт, мы поговорим. Мы сделаем это, когда придет время, - приводит слова Бартомеу Football Espana.

Напомним, что текущем сезоне Месси сыграл в 27 матчах за «Барселону» во всех турнирах, записав на свой счет 29 голов и 17 результативных передач