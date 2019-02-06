Ярослав Ракицкий: Не думая сказал Семаку, что готов перейти в «Зенит» - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 19:40Источник: Телеканал «Россия 24»Автор: Сметанникова Дарья

Ярослав Ракицкий: Не думая сказал Семаку, что готов перейти в «Зенит»

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий рассказал о своем переходе в клуб из Санкт-Петербурга.

Украинский футболист перешел в «Зенит» из «Шахтера» в зимнее трансферное окно.

«Началось все, когда мне Сергей Богданович позвонил. Мы побеседовали, он поинтересовался, нет ли желания играть. Я не думая сказал: «Конечно, я перейду к вам, если вы договоритесь с «Шахтером».

В команде все ребята взрослые, все умеют играть в футбол. Плюс они все юморные, встретили «тоннельчик». Со всеми общаюсь хорошо.

Дзюба - лидер команды, с ним приятно общаться. Грамотный, профессионал, все у него есть. Что касается меня, кто-то наверное прикалывается, я несильно много могу шутить», - сказал Ракицкий в интервью Илье Казакову на канале «Россия 24».

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