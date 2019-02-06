Гол Игнатьева принес «Краснодару» победу над «Локомотивом» в контрольном матче

Футбол 06 февраля 2019 19:49 Источник: «Советский спорт»

Футболисты «Краснодара» одержали победу над «Локомотивом» в товарищеском матче, который прошел в рамках тренировочного сбора в Испании, со счетом 1:0.

В составе краснодарской команды голом отметился Иван Игнатьев.

Товарищеский матч

«Краснодар» – «Локомотив» – 1:0 (0:0)

Гол: Игнатьев, 84

«Краснодар»: Крицюк, Стоцкий, Спайич, Мартынович, Петров, Перейра, Каборе, Олссон, Классон, Ари, Вандерсон.

«Локомотив»: Гилерме (Коченков, 46), Хеведес, Кверквелия, Ан.Миранчук, Ал.Миранчук, Лысов (Рыбус, 46), Денисов, Чорлука, Фарфан (Тугарев, 46), Смолов, Крыховяк.