Александр Мостовой: Не ожидал, что Кокорину и Мамаеву продлят срок пребывания в СИЗО

Футбол 06 февраля 2019 19:58 Источник: «Евро-футбол.ру»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о решении суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

- Я не ожидал, что ребятам продлят срок пребывания в СИЗО. Они и так уже четыре месяца сидят за рядовой проступок. Это чересчур. Думал, что возможен домашний арест или какие-то другие условия.

- Смогут ли они возобновить карьеру после отбытия наказания?

- С футбольной точки зрения никаких проблем нет. Когда игрок получается травму, он и год лечится, и два. А это молодые, здоровые ребята. Но еще не понятно, когда их выпустят и как это все закончится, - передает слова Мостового «Евро-футбол.ру»

Напомним, что Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.