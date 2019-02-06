Александр Мостовой: Не ожидал, что Кокорину и Мамаеву продлят срок пребывания в СИЗО - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 19:58Источник: «Евро-футбол.ру»

Александр Мостовой: Не ожидал, что Кокорину и Мамаеву продлят срок пребывания в СИЗО

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мнением о решении суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

- Я не ожидал, что ребятам продлят срок пребывания в СИЗО. Они и так уже четыре месяца сидят за рядовой проступок. Это чересчур. Думал, что возможен домашний арест или какие-то другие условия.

- Смогут ли они возобновить карьеру после отбытия наказания?
- С футбольной точки зрения никаких проблем нет. Когда игрок получается травму, он и год лечится, и два. А это молодые, здоровые ребята. Но еще не понятно, когда их выпустят и как это все закончится, - передает слова Мостового «Евро-футбол.ру»

Напомним, что Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

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