Константин Лепехин: На профессиональную деятельность Кокорина эти события скажутся и без колена

Футбол 06 февраля 2019 20:04 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился мнением о решении суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

- Для меня это решение стало неожиданным. Я надеялся, что ситуация быстро разрешится, и футболисты вернутся к привычному образу жизни, но, как мы видим, этим проступком заинтересовались серьезно.

- Недавно появилась информация, что Кокорина снова беспокоит колено, залеченное незадолго до всех этих событий. Если действительно есть какие-то серьезные проблемы, может ли это сказаться на карьере футболиста?

- На профессиональную деятельность эти события скажутся и без колена. Честно скажу, мне непонятно, с чем могут быть связаны проблемы, если футболист не получает никаких нагрузок. Однако лечить больное колено нужно не только и не столько из-за карьеры, сколько для продолжения нормальной, полноценной жизни.

- «Зенит» включил Кокорина в состав на матчи Лиги Европы. Это же исключительно жест поддержки? Вряд ли, даже если бы Александра отпустили, он бы смог помочь команде.

- Конечно, здесь речь идет о моральной поддержке. Клуб тем самым дает понять, что он поддерживает футболиста, понимает всю сложность ситуации, в которую попал спортсмен, - передает слова Лепехина «Евро-футбол.ру»

Напомним, что Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.