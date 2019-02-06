Владимир Обедзинский: Думаю, в апреле Кокорина и Мамаева все же выпустят на свободу

Футбол 06 февраля 2019 20:08 Источник: «Евро-футбол.ру»

Бывший полузащитник «Кубани» Владимир Обедзинский поделился мнением о решении суда продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

- Это по полной они влетели! Я думаю, слишком долго их держат за решеткой, а пострадавшие их уже давно простили. Но существует большой резонанс, поэтому Кокорина с Мамаевым и не выпускают под залог.

При этом есть другая сторона медали. Их разве кто-то заставлял «быковать»? Вот представьте: вы берете у меня интервью в кафе, а кто-то подходит и бьет одного из нас стулом по голове. Ну, зачем было так делать, это же хулиганство настоящее!

Думаю, в апреле Кокорина и Мамаева все же выпустят на свободу. Сейчас большинство людей выступает против них, но скоро многим станет их жалко. Получается, что пропустят Кокорин и Мамаев полгода, но это ничего страшного. Спортивная форма восстанавливается за счёт игр и тренировок, - передает слова Обедзинского «Евро-футбол.ру»

Напомним, что ранее Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.