Валерий Непомнящий: Верю, что Кокорин и Мамаев смогут вернуться в футбол

Футбол 06 февраля 2019 21:07 Источник: «RT на русском»

Заслуженный тренер Валерий Непомнящий считает, что форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев смогут вернуться в футбол.

- Верю, что в таком возрасте можно вернуться. Вопрос в психологии. Сильные люди могут все преодолеть. Если нет, значит, недостаточно подготовлены. Но я думаю, и тот, и другой смогут все преодолеть, - передает слова Непомнящего «RT на русском».

Напомним, что ранее Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.