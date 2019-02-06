Хосеп Гвардиола: Мы должны думать о победе в матче с «Эвертоном»

Футбол 06 февраля 2019 22:47 Источник: Sky Sports

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура чемпионата Англии против «Эвертона».

- Нам предстоит сыграть еще много игр, за это время произойдет много вещей. Есть много моментов, с которыми нам предстоит бороться.

На «Гудисон Парке» никогда не бывает легко. Мы не можем сейчас рассуждать о первом месте, хотя это было бы неплохо, но мы должны думать о победе в этой встрече, - приводит слова Гвардиолы Sky Sports.

Добавим, что встреча состоится на «Гудисон Парк» в Ливерпуле и начнется в 22:45 по московскому времени.