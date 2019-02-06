Юрий Семин: Матч с «Краснодаром» был напряженным, как будто начался чемпионат - Советский спорт
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Футбол06 февраля 2019 23:28Источник: ФК «Локомотив»

Юрий Семин: Матч с «Краснодаром» был напряженным, как будто начался чемпионат

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал итоги контрольного матча с «Краснодаром» (0:1) на сборе в Испании.

- Матч был напряженным, как будто начался чемпионат. Много единоборств. На сегодняшний момент «Краснодар» опережает нас в физике. Уже 14 февраля у них официальный матч. Но 70 минут мы играли в хороший футбол. Все, что мы просили игроков, они выполнили.

- В каком состоянии сейчас футболисты?
- Состояние то, которое мы и планировали. У нас достаточно времени, чтобы улучшить нюансы.

- Какие задачи команда будет решать на втором сборе?
- Предоставим футболистам игровую практику, посмотрим на взаимодействия. Сейчас мы играем немного по-другому. Больше рискуем. Работаем над тактикой. Конечно же, улучшаем физику, - приводит слова Семина пресс-служба «Локомотива».

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