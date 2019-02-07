Хосеп Гвардиола: Здорово быть первыми, но у «Ливерпуля» есть игра на «Олд Траффорд»

Футбол 07 февраля 2019 01:45 Источник: BBC

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итоги выездного матча 27-го тура чемпионата Англии против «Эвертона» (2:0).

- «Гудисон Парк», 2:0, мы должны быть довольны. Во втором тайме у нас были проблемы, но матч все равно получился хорошим. Мы не допустили ни одного удара в створ. Гол на последней минуте первого тайма нам очень помог.

Не знаю, как далеко мы зайдем. Возможно, мы умрем по дороге, но мы стараемся. Мы сыграли на матч больше «Ливерпуля». Здорово быть на первом месте, но «Ливерпулю» предстоит матч на «Олд Траффорд».

Еще несколько дней назад мы могли отставать на семь очков, это урок, что никогда не нужно сдаваться. В воскресенье нас ждет фантастическая проверка в матче с «Челси», – приводит слова Гвардиолы BBC.

Добавим, что после этой игры «Манчестер Сити», набрав 62 очка, поднялся на первую строчку в турнирной таблице АПЛ. В следующем матче чемпионата «горожане» дома сыграют против «Челси».