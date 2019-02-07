Спасатели извлекли тело из разбившегося самолета, на котором находился Сала - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол07 февраля 2019 06:10Источник: Sky SportsАвтор: Сметанникова Дарья

Спасатели извлекли тело из разбившегося самолета, на котором находился Сала

Ранее поисковая группа обнаружила разбившийся самолет на дне Ла-Манша.

В отделе по расследованию авиационных происшествий (AAIB) сообщили, что извлекли тело из самолета, на борту которого находились аргентинский футболист Эмилиано Сала и пилот Дэвид Ибботсон.

Пока неизвестно, чье именно тело удалось поднять со дна. Об этом сообщает Sky Sports.

Сала 20 января подписал контракт с «Кардиффом». Аргентинец в понедельник вечером попрощался с бывшими одноклубниками по «Нанту» и вылетел частным самолетом в Уэльс. Однако его самолет пропал с радаров за час до прибытия.

Напомним, в воскресенье вечером стало известно о том, что частный одномоторный самолет, на котором Сала летел из Нанта в Кардифф, найден на дне Ла-Манша.

#сала эмилиано#фк кардифф сити#фк нант#лига 1#апл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта