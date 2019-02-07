Нико Ковач: «Герта» оборонялась почти всей командой - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол07 февраля 2019 06:33Источник: ФК «Бавария»Автор: Сметанникова Дарья

Нико Ковач: «Герта» оборонялась почти всей командой

«Бавария» обыграла «Герту» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии. Игра закончилась в дополнительное время.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итог матча на стадионе «Олимпаштадион» в Берлине.

«Это был тяжелый матч. Никому не хочется играть 120 минут, но если в итоге ты побеждаешь, то, конечно, очень рад этому. «Герта» оборонялась почти всей командой. Было непросто забить. Это важная победа. Начинать «английскую неделю» с поражения не очень хорошо. Посмотрим, что принесет нам жеребьевка», - приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

Соперник «Баварии» в следующем раунде Кубка Германии станет известен позднее.

#ковач нико#фк бавария#фк герта#кубок германии по футболу
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта