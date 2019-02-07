Нико Ковач: «Герта» оборонялась почти всей командой

Футбол 07 февраля 2019 06:33 Источник: ФК «Бавария» Автор: Сметанникова Дарья

«Бавария» обыграла «Герту» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Германии. Игра закончилась в дополнительное время.

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач подвел итог матча на стадионе «Олимпаштадион» в Берлине.

«Это был тяжелый матч. Никому не хочется играть 120 минут, но если в итоге ты побеждаешь, то, конечно, очень рад этому. «Герта» оборонялась почти всей командой. Было непросто забить. Это важная победа. Начинать «английскую неделю» с поражения не очень хорошо. Посмотрим, что принесет нам жеребьевка», - приводит слова Ковача пресс-служба мюнхенского клуба.

Соперник «Баварии» в следующем раунде Кубка Германии станет известен позднее.