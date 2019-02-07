Дмитрий Полоз: Я все понимаю – Кокорин и Мамаев виноваты, но это уже чересчур!

Футбол 07 февраля 2019 11:25 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий «Рубина» и сборной России Дмитрий Полоз прокомментировал решение суда продлить арест Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.

«Я все понимаю – ребята виноваты, но это уже чересчур!

Держитесь, парни, мы с вами! Терпения родным и близким», - написал Полоз в инстаграме.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.