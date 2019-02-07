Дмитрий Полоз: Я все понимаю – Кокорин и Мамаев виноваты, но это уже чересчур!

Нападающий «Рубина» и сборной России Дмитрий Полоз прокомментировал решение суда продлить арест Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Мамаеву на два месяца - до 8 апреля. Аналогичное решение принято в отношении брата Кокорина Кирилла и их друга Александра Протасовицкого.
«Я все понимаю – ребята виноваты, но это уже чересчур!
Держитесь, парни, мы с вами! Терпения родным и близким», - написал Полоз в инстаграме.
Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.
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Я все понимаю -ребята виноваты ,но это уже чересчур! Держитесь парни ,мы с вами !!!! Терпения родным и близким 🙏 #кокорин #мамаев
Публикация от Dima Liza Poloz (@poloz_d)