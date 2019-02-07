Паредес поддержал бывшего партнера по «Зениту» Кокорина (фото) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол07 февраля 2019 11:54Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Паредес поддержал бывшего партнера по «Зениту» Кокорина (фото)

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес поддержал в своем инстаграме бывшего партнера по «Зениту» Александра Кокорина.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Павлу Мамаеву на два месяца - до 8 апреля.

Паредес опубликовал фотографию с Кокориным, подписав ее хештегами #Сашамыстобой и #СвободуКокорину.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.

#паредес леандро#кокорин александр#фк зенит#фк псж#Футбол-Россия#рпл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта