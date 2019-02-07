Паредес поддержал бывшего партнера по «Зениту» Кокорина (фото)

Футбол 07 февраля 2019 11:54 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес поддержал в своем инстаграме бывшего партнера по «Зениту» Александра Кокорина.

Тверской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста футболистам Кокорину и Павлу Мамаеву на два месяца - до 8 апреля.

Паредес опубликовал фотографию с Кокориным, подписав ее хештегами #Сашамыстобой и #СвободуКокорину.

Напомним, Александр Кокорин и Павел Мамаев, находящиеся в следственном изоляторе №2 «Бутырка», арестованы по обвинению в избиении водителя телеведущей Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а также главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака и главы НАМИ Дениса Гайсина.