Кейруш возглавил сборную Колумбии

Футбол 07 февраля 2019 11:58 Автор: Сметанникова Дарья

Федерация футбола Колумбии объявила имя нового главного тренера национальной команды.

Бывший главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш возглавил колумбийскую сборную. Презентация португальского специалиста состоится в четверг.

Напомним, в сентябре 2018 года аргентинец Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии. Команда под его руководством на чемпионате мира-2018 вышла в 1/8 финала, где по пенальти проиграла сборной Англии.

Кейруш возглавлял сборную Ирана с 2011 года. Команда на ЧМ-2018 вышла из группы.