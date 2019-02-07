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Футбол07 февраля 2019 11:58Автор: Сметанникова Дарья

Кейруш возглавил сборную Колумбии

Федерация футбола Колумбии объявила имя нового главного тренера национальной команды.

Бывший главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш возглавил колумбийскую сборную. Презентация португальского специалиста состоится в четверг.

Напомним, в сентябре 2018 года аргентинец Хосе Пекерман покинул пост главного тренера сборной Колумбии. Команда под его руководством на чемпионате мира-2018 вышла в 1/8 финала, где по пенальти проиграла сборной Англии.

Кейруш возглавлял сборную Ирана с 2011 года. Команда на ЧМ-2018 вышла из группы.

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