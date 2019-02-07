Сборная России потеряла две позиции в рейтинге ФИФА

Футбол 07 февраля 2019 12:45 Источник: ФИФА (FIFA) Автор: Гичунцев Артур

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 7 февраля, официальный сайт Международной федерации футбола (ФИФА) опубликовал обновленную версию рейтинга организации.

Отметим, что сборная России опустилась с 48-го на 50-е место. В активе национальной команды 1424 очка.

Напомним, в последнем товарищеском матче подопечные Станислава Черчесова проиграли Германии (0:3), а в заключительной игре группового турнира Лиги наций уступили Швеции (0:2).

На первой позиции расположилась сборная Бельгии (1727 очков). На второй – команда Франции (1726). Замыкает тройку лучших сборная Бразилии (1676). Хорватия – четвертая (1634), Англия – пятая (1631).