Президент УЕФА: Слабые места у нас, конечно, есть – допинг, договорные матчи, коррупция

Чеферин был избран на пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.
Президент УЕФА Александер Чеферин выступил на конгрессе организации, который проходит в Риме.
"В 2016 году вы оказали мне доверие, выбрав меня на пост президента. Тогда был кризис, но кризис – это возможность для изменений к лучшему. И мы решили, что в основе нашей деятельности должно быть уважение, поэтому мы подготовили ряд предложений для повышения прозрачности УЕФА.
Слабые места у нас, конечно, есть, как и в любой другой системе. Допинг, договорные матчи, коррупция – это недопустимо, органы, которые противодействуют этому, должны действовать решительно и строго.
Мы и дальше будем отстаивать наши основные ценности, которые в ДНК УЕФА, – равенство, толерантность как на футбольном поле, так и за его пределами.
Вот краткий итог моей работы с 2016 года. Я надеюсь, что это только начало нашей общей работы", – цитирует функционера ТАСС.