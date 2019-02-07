Президент УЕФА: Слабые места у нас, конечно, есть – допинг, договорные матчи, коррупция

Футбол 07 февраля 2019 12:50 Источник: ТАСС Автор: Гичунцев Артур

Чеферин был избран на пост президента УЕФА в сентябре 2016 года.

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил на конгрессе организации, который проходит в Риме.

"В 2016 году вы оказали мне доверие, выбрав меня на пост президента. Тогда был кризис, но кризис – это возможность для изменений к лучшему. И мы решили, что в основе нашей деятельности должно быть уважение, поэтому мы подготовили ряд предложений для повышения прозрачности УЕФА.

Слабые места у нас, конечно, есть, как и в любой другой системе. Допинг, договорные матчи, коррупция – это недопустимо, органы, которые противодействуют этому, должны действовать решительно и строго.

Мы и дальше будем отстаивать наши основные ценности, которые в ДНК УЕФА, – равенство, толерантность как на футбольном поле, так и за его пределами.

Вот краткий итог моей работы с 2016 года. Я надеюсь, что это только начало нашей общей работы", – цитирует функционера ТАСС.