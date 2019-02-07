Александр Дюков: Сборная России должна быть в первой десятке рейтинга ФИФА - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 13:15Источник: Sport24.ruАвтор: Гичунцев Артур

Александр Дюков: Сборная России должна быть в первой десятке рейтинга ФИФА

Сегодня, 7 февраля, в обновленной версии списка подопечные Станислава Черчесова заняли 50-ю позицию.

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков, ставший кандидатом на пост президента РФС, высказался о проблемах в отечественном футболе.

«Не могу сказать, что у меня одна цель или один показатель, который будет для меня являться внутренним показателем успеха или неудачи. Есть отечественный футбол. Есть направление развития футбола. В первую очередь – это первая сборная. Она прекрасно выступила на чемпионате мира. И мы ждем повторения этого успеха.

Сейчас мы на 46-м или 47-м месте в рейтинге ФИФА. И это несправедливо. Россия огромная футбольная страна. И мы должны стремиться к тому, чтобы быть в первой десятке», – передает слова Дюкова Sport24.ru.

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