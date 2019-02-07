Виктор Гончаренко: Акинфеев, наверное, побил уже все рекорды, которые есть - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 14:22Источник: ПФК ЦСКААвтор: Гичунцев Артур

Виктор Гончаренко: Акинфеев, наверное, побил уже все рекорды, которые есть

Капитан армейцев провел 100-й товарищеский матч в футболке московского клуба.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко в беседе с клубной пресс-службой отметил выступление голкипера Игоря Акинфеева.

«Он, наверное, побил уже все рекорды, которые есть. Кажется, что он все побил, а потом мы узнаем еще что-то новое. Но Игорь не тот человек, над которым можно пошутить, это над Дзагоевым можно пошутить, но мы напомним ему об этом.

Что касается выхода Помазуна вместо Игоря, если проследить, мы делали замены с прицелом на следующую игру. Думаю, ему не помешает попробовать свои силы, тем более, Игорь при счете – 3:0 дал отмашку, что его можно заменить», – сказал Гончаренко.

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