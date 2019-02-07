Алан Дзагоев – о голе в ворота «Одд»: Раз в год и палка стреляет

Футбол 07 февраля 2019 15:18 Источник: ПФК ЦСКА Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Испании.

Хавбек московского ЦСКА Алан Дзагоев прокомментировал победу над норвежским клубом «Одд» (3:0) в рамках товарищеского матча.

«Хорошо разыграли, Щенников хорошо подал, оставалось только голову подставить. Гол нетипичный для меня, но иногда бывает. Раз в год и палка стреляет.

Что касается грубости соперника, то c ними всегда так, уже не первый год играем и знаем, чего ожидать. Хорошо прессингуют, организованно играют и так же хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – били в ответ. В целом, хорошая игра была, боевитая.

Что касается кондиций команды, то, наверное, еще далеко до идеала. Пока набираем форму, хорошо готовимся в двухразовом режиме, все идет своим чередом. Сейчас отдохнем три дня и в бой дальше на третий сбор», – сказал полузащитник клубной пресс-службе.