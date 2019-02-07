Дубль Бийола и гол Нисимуры принесли ЦСКА победу над «Согндалем» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Футбол07 февраля 2019 15:50Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Дубль Бийола и гол Нисимуры принесли ЦСКА победу над «Согндалем»

Встреча прошла в Испании.

Футболисты московского ЦСКА разгромили норвежскую команду «Согндал» в товарищеском матче (3:0).

В составе победителей отличились словенский хавбек Яка Бийол, оформивший дубль, а также японский форвард Такума Нисимура.

Добавим, что этим матчем команда Виктора Гончеренко завершила второй зимний сбор.

Товарищеский матч

ЦСКА – «Согндал» – 3:0 (0:0)

Голы: Бийол, 70 (1:0); Нисимура, 74 (2:0); Бийол, 85 (3:0)

ЦСКА: Помазун (Кырнац, 88), Чернов, Елеев, Матвийчук, Тикнизян, Бийол, Бистрович, Ефремов, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов, Нисимура

#Футбол-Россия#товарищеские матчи#фк цска#фк согндал#рпл
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта