Дубль Бийола и гол Нисимуры принесли ЦСКА победу над «Согндалем»

Встреча прошла в Испании.
Футболисты московского ЦСКА разгромили норвежскую команду «Согндал» в товарищеском матче (3:0).
В составе победителей отличились словенский хавбек Яка Бийол, оформивший дубль, а также японский форвард Такума Нисимура.
Добавим, что этим матчем команда Виктора Гончеренко завершила второй зимний сбор.
Товарищеский матч
ЦСКА – «Согндал» – 3:0 (0:0)
Голы: Бийол, 70 (1:0); Нисимура, 74 (2:0); Бийол, 85 (3:0)
ЦСКА: Помазун (Кырнац, 88), Чернов, Елеев, Матвийчук, Тикнизян, Бийол, Бистрович, Ефремов, Сигурдссон (Ахметов, 64), Чалов, Нисимура