Дубль Бийола и гол Нисимуры принесли ЦСКА победу над «Согндалем»

Футбол 07 февраля 2019 15:50 Источник: «Советский спорт» Автор: Гичунцев Артур

Встреча прошла в Испании.

Футболисты московского ЦСКА разгромили норвежскую команду «Согндал» в товарищеском матче (3:0).

В составе победителей отличились словенский хавбек Яка Бийол, оформивший дубль, а также японский форвард Такума Нисимура.

Добавим, что этим матчем команда Виктора Гончеренко завершила второй зимний сбор.

Товарищеский матч

ЦСКА – «Согндал» – 3:0 (0:0)

Голы: Бийол, 70 (1:0); Нисимура, 74 (2:0); Бийол, 85 (3:0)