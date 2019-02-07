Сергей Семак: Надеялись, что Кокорин вернется в «Зенит» этой зимой

Футбол 07 февраля 2019 16:01 Источник: Телеканал «Россия 24» Автор: Гичунцев Артур

Накануне стало известно, что Тверской суд Москвы продлил содержание под стражей форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева до 8 апреля.

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий после новости о продлении ареста Александра Кокорина.

«Рассчитывали на возвращение Кокорина в строй начиная с июня, возвращение, к большому сожалению, получилось кратковременным. Надеялись, что он вернется в эту зимнюю паузу, но, к сожалению, исходя из информации, которая у нас есть, ожидать его у нас не стоит – опять же, к сожалению.

Очень сложно. Не собираюсь влезать в дебри юриспруденции, но для меня эта ситуация не совсем ясна и понятна. Поэтому в отсутствие Кокорина нам нужно усиливать атакующий потенциал. Нужна конкуренция для Дзюбы, тем более, бывают матчи, когда ему нужно давать отдыхать. Еще один качественный нападающий нам абсолютно не помешает, и даже поможет.

Конкуренция увеличилась. Кроме Артема есть Антон Заболотный, появился Сердар Азмун. Я много говорил, что, если у нас есть возможность взять на ту или иную позицию игрока, который будет сильнее, мы постараемся этим воспользоваться», – сказал Семак в эфире канала «Россия 24».