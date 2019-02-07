Руслан Нигматуллин – о положении Кокорина и Мамаева: Это просто затянувшаяся порка - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 16:09Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Гичунцев Артур

Руслан Нигматуллин – о положении Кокорина и Мамаева: Это просто затянувшаяся порка

Накануне стало известно, что Тверской суд Москвы продлил содержание под стражей форварда «Зенита» и полузащитника «Краснодара» до 8 апреля.

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о положении Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Судя по поступающей информации по этому делу, не было никаких предпосылок к тому, что ребятам изменят меру пресечения. Поэтому оптимизма на этот счет у меня не было.

Я был готов к тому, что безобразие будет продолжаться. Это просто затянувшаяся прилюдная порка. Честно говоря, печально", – цитирует Нигматуллина "Евро-Футбол.Ру".

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