Максим Деменко: Верю, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 16:24Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Гичунцев Артур

Максим Деменко: Верю, что Кокорин и Мамаев вернутся в футбол

Ранее стало известно, что суд продлил арест игроков до 8 апреля.

Бывший полузащитник сборной России Максим Деменко высказался о состоянии Александра Кокорина, который ранее пожаловался на проблемы с коленом, а также выразил надежду, что форвард "Зенита" и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев вернутся в футбол.

"Саша не имеет возможности заниматься реабилитацией колена и идет регресс. Но люди, когда получают травмы, порой и дольше лечатся. Поэтому все можно будет восстановить. Верю, что ребята смогут вернуться в футбол", – цитирует Деменко "Евро-Футбол.Ру".

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