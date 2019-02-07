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Футбол07 февраля 2019 16:55Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

Семак рассказал о своем отношении к лимиту

Об этом специалист заявил в интервью программе «Футбол России».

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался о проблеме комплектования состава игроками с российским паспортом.

«Лимит – это большая проблема. Если мы можем купить за 10-15 миллионов игрока иностранного, которого потом можно будет продать и заработать, то российский игрок аналогичного уровня будет стоить 30-35 миллионов.

Естественно, команда не может его купить, все игроки из сборной России стоят очень дорого и контракты у них большие. Поэтому мы будем только рады, если начнут появляться свои молодые игроки из академии, которые своей игрой будут доказывать, что они достойны попасть в состав», – сказал Семак.

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