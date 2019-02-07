Кирьяков назвал «заказной историей» решение суда по делу Кокорина и Мамаева - Советский спорт
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Футбол07 февраля 2019 17:00Источник: «Евро-футбол.ру»Автор: Гичунцев Артур

Кирьяков назвал «заказной историей» решение суда по делу Кокорина и Мамаева

Оба игрока останутся за решеткой до 8 апреля.

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал решение Тверского суда Москвы по дальнейшему аресту Александра Кокорина и Павла Мамаева.

"Я не мог предположить, что это дело будет столько длиться. Считаю, что это беспрецедентный случай судейского беспредела. Было бы логичным выпустить ребят и покончить со всем этим.

Ребята в своих письмах не раз говорили о том, что сожалеют о содеянном, поэтому нет никакого смысла их держать в СИЗО. Судейские решения не поддаются никакой логике. Наверняка это какая-то заказная история. Чей заказ – это уже другая история", – цитирует Кирьякова "Евро-Футбол.Ру".

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