Мамаев стал инициатором футбольного матча в СИЗО

Футбол 07 февраля 2019 17:06 Источник: «Говорит Москва» Автор: Гичунцев Артур

Об этом заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко.

Хавбек "Краснодара" Павел Мамаев, который по решению суда останется за решеткой до 8 апреля, предложил провести футбольный матч против сотрудников "Бутырки".

"Мамаев предложил провести футбольный матч 14 февраля в День святого Валентина. У тех, кто находится в СИЗО, нет возможности поздравить своих любимых в этот день. Этот футбольный матч Мамаев и его команда хотят посвятить всей прекрасной половине человечества, посвятить его женщинам и девушкам, тем, кто их любит и ждет. А руководство ФСИН полностью поддерживает такую инициативу. Футбольный матч между обвиняемыми и подозреваемыми против сотрудников «Бутырки» состоится 14 февраля. ФСИН приняла такое решение.

Кокорин пока письменное согласие на участие не дал. Его адвокаты считают, что это для него не очень хорошо. Мамаев дал письменное согласие. Сказал, что хочет сыграть и популяризировать спорт. У Мамаева несколько составов есть. Будет играть с первой пятеркой, второй пятеркой против нескольких команд сотрудников «Бутырки». Может, будут играть не только сотрудники «Бутырки», потому что даже из центрального аппарата сотрудники подходят, заявлений тьма.

Мы пригласим журналистов. С родственниками сложнее, будем думать. Там все готово: поле, ворота, табло. Рекламные щиты даже натянуты. Все сделано на очень профессиональном уровне. Форма пошита. У Мамаева точно будет на спине фамилия написана. Надеемся, игра пойдет ему на пользу. Видно, что человек переживает за то, что сделал по глупости и хочет исправиться. Да он уже исправился, и давно уже все осознал", – сказал Валерий Максименко, чьи слова приводит «Говорит Москва».